Rusya'nın saldırı düzenlediği Ukrayna'daki son gelişmeleri değerlendirmek amacıyla açıklama yapan Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, aynı zamanda Ukrayna'da uzun yıllar boyunca bulunan ve geçen yıl ülkesine dönerek gözaltına alınan eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili hakkına da konuştu.

Rusya'ya karşı yaptırım uygulamayan Gürcistan'dan Ukrayna'nın Tiflis Büyükelçisinin geri çağrıldığını hatırlatan Garibaşvili, Kiev tarafının daha sonra da Gürcistan'a yönelik asılsız suçlamalarda bulunduğunu söyledi.

Ukrayna hükûmetin üst düzey yetkililerinin amacının Rusya'ya karşı Moldova ile Gürcistan'da yeni cephelerin açılması olduğunu iddia etti.

"Büyükelçiyi geri çağırma konusundaki kesinlikle haksız kararı hatırlıyor musunuz? Sonra süt, peynir hakkında bazı suçlamalar, şimdi buğday hakkında bir şeyler duyduk. Üstelik bu duruma üst düzey Ukraynalı yetkililerin arzu ve görevlerinin Moldova ve Gürcistan'da ikinci bir cephenin açılması olması ve olacağının açık bir şekilde ilan edilmesi eklendi."

"Gürcistan'da ikinci bir cephe ve ikinci bir savaş olmayacak"

Garibaşvili, geçen yıl ekimde ülkesine dönünce gözaltına alınan eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin gelme amacının Gürcistan'ın Rusya'yla bir savaşa sürüklemesi olduğunu savundu.

Saakaşvili'nin dönme amacının ülkede istikrarsızlık yaratması, burada yasa dışı eylemlerin düzenlemesi ve hükümetin devrilmesi olduğunu iddia eden Garibaşvili, "Bu, elbette doğrudan işgal edilen ülkede yeni bir savaşın başlaması anlamına geliyordu. Herkesi ne kadar kirli bir provokasyondan kurtardık, anlıyor musunuz?" ifadesini kullandı.

Bazı "sözde" dostların Gürcistan'da yeni bir cephenin açılması çabasında olduğunu savunan Garibaşvili, "Gürcistan'da ikinci bir cephe ve ikinci bir savaş olmayacak" dedi.

"Halkımıza ve size söylediklerimden ben sorumluyum, ikinci bir cephe açma niyeti vardı. Savaşın Ukrayna'da kasım veya aralıkta başlayabileceğine dair belirli raporlar vardı ve Saakaşvili bu amaçla ikinci bir cephenin açılmasını hazırlamak için geldi. Bunu maalesef bizim Ukraynalı dostlarımız da onayladı ve bu benim için çok üzücü."

"Saakaşvili hala iktidarda olsaydı burada ikinci savaş olurdu"

Saakaşvili'nin 2008'de Rusya'nın provokasyonlarından ülkeyi kurtaramadığını savunan Garibaşvili, "Bugün size garanti veriyorum ki eğer Saakaşvili hala iktidarda olsaydı burada ikinci savaş olurdu, burada ikinci Mariupol'u düzenleyeceklerdi" diye konuştu.