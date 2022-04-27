Haber Giriş: 27 Nisan 2022 Çarşamba 20:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa Anayasa Konseyi seçimlerin sonuçlarını açıkladı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Fransa Anayasa Konseyi ülkedeki cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tur resmi sonuçlarını açıkladı. Oyların yüzde 58,55'ini alan Macron ikinci kez Fransa Cumhurbaşkanı seçildi, Le Pen'in oy oranı ise yüzde 41,45'te kaldı.
Fransa Anayasa Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yüzde 58,55'le seçimi kazanırken, aşırı sağcı Marine Le Pen oyların yüzde 41,45'ini aldı.
Böylece Macron, ikinci kez ülkenin cumhurbaşkanı oldu. Macron'un yeni görev dönemi 14 Mayıs'ta başlayacak.
Toplam 48 milyon 752 bin 339 seçmenin bulunduğu ülkede sandığa gitmeyenlerin oranı yüzde 28,01 oldu. Boş oyların sayısının ise 2 milyon 233 bin 904 olduğu bilgisi verildi.
Resmi sonuçlara göre Macron, 18 milyon 768 bin 639 oy, Marine Le Pen ise 13 milyon 288 bin 686 oy aldı.
Etiketler: Emmanuel Macron Fransa
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