Fıskiyeleri, anıtları ve sık sık ev sahipliği yaptığı protestolarla anılan Londra'nın ünlü meydanı Trafalgar, bu sefer de çevreci kampanya ile gündemde.

İngiltere’de doğal hayatı ve yaban hayatını koruma kampanyası çerçevesinde ilginç bir etkinlik gerçekleştirildi. Etkinliğin adresi Londra’nın ünlü Trafalgar Meydanı oldu.

Trafalgar Meydanı doğal hayatı ve yaban hayatını koruma amacıyla yeşillendirildi ve tamamen farklı bir çehreye büründü.

Meydandan geçenler için karşılaşılan manzara tam bir sürprizdi. Kimileri de bizzat bu etkinliğe şahit olmak için meydandaydı.

"Yeşilliği buraya getirerek iklim krizine dikkat çekmek istedik"

Kampanya direktörü Karina Ogorman yeşil kampanya ile iklim krizine dikkati çekmek istediklerini söyledi.

"Normalde burası Londra’nın en gri alanlarından biri. Yeşilliği buraya getirerek iklim krizine dikkat çekmek istedik. Özellikle de karbon emisyonunu nasıl düşürebiliriz bu konuda yoğunlaşmak istiyoruz."

İklim değişikliği ile mücadelede halkı bilinçlendirme ve farkındalık yaratmayı amaçlayan etkinlik kapsamında Trafalgar meydanına altı binden fazla çiçek ve bitki yerleştirildi.

