Haber Giriş: 27 Nisan 2022 Çarşamba 20:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Polonya'da maden kazaları: Ölü sayısı 18'e yükseldi
[Fotoğraf: Reuters]
Polonya'nın güneyinde iki kömür madeninde geçen hafta meydana gelen belli oranlardaki metan gazıyla havanın karışması sonucu oluşan grizu patlaması nedeniyle ölenlerin sayısı 18'e çıktı.
Yetkililer, Polonya'da Borynia-Zofiowka ve Pniowek madeninde meydana gelen grizu patlaması sonrasında hayatını kaybedenlerin sayısının 18'e çıktığını, kayıp 7 madencinin de arandığını açıkladı.
Borynia-Zofiowka madeninde toplam ölü sayısının 10'a çıktığını belirten yetkililer, Pniowek madeninde hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e yükseldiğini söyledi.
Yetkililer, patlaması sonrası yaralanan 19 kişinin tedavisinin sürdüğünü duyurdu.
Pniowek madeninde 20-21 nisan, Borynia-Zofiowka madeninde ise 23 Nisan'da grizu patlaması olmuştu.
Grizu patlaması, belli oranlardaki metan gazıyla havanın karışması sonucu oluşuyor.
Etiketler: Polonya
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