Salgına hazırlıksız yakalanan ülkelerden biri de Latin Amerika ülkesi Ekvador'du. Ülke nüfusuna göre görülen yüksek ölüm oranları ülkeyi bir anda çaresiz bıraktı.



Morglar doldu, cesetler sokaklarda bekledi. Sokaklardaki cesetlerin fotoğraf ve videoları dünya basınında geniş yer buldu.



Kito Büyükelçisi Hatice Oya Tunga Çağlı, Ekvador’da salgın dönemi boyunca yaşananları anlattı.

"Sağlık sisteminin zaten zayıf olduğunu söyleyebileceğimiz bir ülke. Bu tecrübesizlik yerel makamlarında ortaya çıkan tabloyu çözmede yetersiz kalmaları Ekvador’u maalesef bu olumsuz fotoğraflarla dünya basınına taşıdı."



O dönemde sağlık sistemi çöken ülke bugün örnek ülkeler arasına girdi.

Morglarda ve mezarlıklarda yer bulunamıyor



Ekvador salgının en ölümcül olduğu dönemde Latin Amerika’da mezarlıklarda ve morglarda cesetleri koyacak yer kalmayan sayılı ülkeler arasındaydı ve COVID-19 salgınıyla mücadele noktasında bugün Ekvador örnek ülke olarak gösteriliyor.



Artık ülkede pozitif vaka oranı yüzde 5'lere düştü. Son üç haftadır can kaybı kaydedilmiyor.

Kito Büyükelçisi Hatice Oya Tunga Çağlı, Ekvador’daki aşılama çalışmaları hakkında bilgi verdi.

“Ekvador aşılama kampanyasında dünyanın ilk yüzü içerisinde hatta 30'u içerisinde. Mevcut durumda ülkenin yüzde 86'sı ilk doz aşısı tamamlanmış durumda. Yüzde 82'sinin çift doz aşısı tamamlanmış durumda. “



Ülkede salgının başından bu yana 868 bin kişi virüse yakalandı, 35 bin 500 kişi hayatını kaybetti.