Başbakan Garibaşvili, AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in aracılığıyla muhalefetle dün yapılan görüşmeye ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Muhalefetin en önemli talebinin, erken seçim yapılması olduğunu hatırlatan Garibaşvili, erken seçimlerin yapılmayacağını söyledi.

"Meşru bir dayanak yok"

Garibaşvili, erken seçim konusunun, hükümetin kırmızı çizgisi olduğunu belirterek "Erken seçim konusundaki ilkeli tutumumuz değişmedi. Bu değişmeyen bir çizgi, ele alınmayan bir konudur. Ülkede erken seçim talep etmek için meşru bir dayanak yok" dedi.

Muhalefetle genel ve yerel seçimlerin reformları konusunda yapıcı bir görüşme yaptıklarını kaydeden Garibaşvili, söz konusu diyaloğun gelecekte de demokratik bir ortamda sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

Ana muhalefet lideri Nika Melia gözaltına alındı

Ana muhalefet lideri Birleşik Ulusal Hareketi'nin Başkanı Nika Melia'nın tutuklanmasına ilişkin de Garibaşvili, Melia'ya yönelik yasal adımların atıldığını ve bu sürece müdahale etmesinin doğru olmadığını vurguladı.

Garibaşvili, Melia'nın kefalet parasını ödemesi halinde serbest kalacağını söyledi.

Göstericiler tarafından Parlamentonun kuşatılmasına tepki

Melia'nın serbest bırakılmasını talep eden göstericilerin sabah saatlerde Parlamento binasının çevresinde toplanarak milletvekillerinin parlamentoya girmesini engellemeye çalıştığını hatırlatan Garibaşvili, göstericilerin davranışlarını, yasa dışı olarak nitelendirdi.

Garibaşvili, diyalogun sürdürülmesi için muhalefeti yapıcı olmaya çağırdı.

Gürcistan'daki siyasi gelişmeler

Ülkede muhalefet, 31 Ekim 2020'de yapılan seçimlerin şeffaf olmadığını öne sürerek seçimlerin yenilenmesini istiyor ve sokak protestolarını devam ettirerek meclise girmeyi reddediyor.

İktidar ise seçimlerin şeffaf ve demokratik yollarla yapıldığını belirterek muhalefeti meclise girmeye davet ediyor.

Muhalif Melia'nın geçen hafta gözaltına alınması ve tutuklanması, ülkede yeni protestolara ve Tiflis'te parlamento binasının karşısında çadırların kurulmasına yol açtı.

Muhalifler, Melia'nın serbest bırakılmasını da istiyor.

AB Konseyi Başkanı Gürcistan'da

Gürcistan'da resmi temaslarda bulunan Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Michel, iktidar ile muhalefet arasındaki siyasi krizin çözülmesi amacıyla tarafları dün müzakere masasında bir araya getirdi.

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ile ülkedeki çeşitli muhalefet partilerinin liderleri, Michel'in daveti üzerine, basına kapalı toplantıda görüştü.