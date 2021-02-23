Binanın tüm girişlerinden ve çatıdan içeriye giren güvenlik güçleri, ilk önce Melia'nın destekçileri, diğer muhalefet partilerin temsilcileri ve basın mensuplarını dışarıya aldı.

[Fotoğraf: AA]

Yaklaşık bir saat süren operasyonun ardından Melia gözaltına alındı ve polis merkezine götürüldü. Operasyona tepki gösteren muhalifler ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. Birkaç kişi gözaltına alındı.

[Fotoğraf: AA]

Nika Melia ne ile suçlanıyor?

Gürcistan'da 20 Haziran 2019'da 26'ncı Ortodoks Parlamentolar Arası Genel Asamblesi'nin oturumunda, Rusya heyetinde yer alan Rus Komünist Partisi üyesi ve Rusya Devlet Duması milletvekili Sergei Gavrilov'un parlamento başkanının koltuğuna oturması binlerce kişi tarafından protesto edilmişti.

Protestocuları kışkırttığı gerekçesiyle gözaltına alınan, sonrasında kefaletle serbest bırakılan Melia hakkında, kefaleti ödemeyince yeniden gözaltı kararı alınmıştı.

Başsavcılığın talebi üzerine, dün yapılan olağanüstü parlamento oturumunda çoğunluğa sahip iktidardaki Gürcü Hayali partisi, Melia'nın vekilliğinin düşürülmesi yönünde oy kullanmıştı. Tiflis Şehir Mahkemesi de Melia hakkında gözaltı kararı almış ancak ana muhalefet lideri, polise teslim olmamıştı.

Melia, kendisini desteklemek üzere partisini ziyaret eden muhalefet liderleri ile düzenlediği ortak basın toplantısında, mahkeme kararını kabul etmediğini ve polise teslim olmayacağını açıklamıştı.

Melia'nın gözaltısına karşı çıkan Başbakan Gakharia istifa etmişti

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, 18 Şubat'ta yaptığı açıklamada, ana muhalefet lideri Birleşik Ulusal Hareketi Başkanı Nika Melia'nın gözaltına alınması konusunda ekibiyle yaşadığı görüş ayrılıkları nedeniyle istifa ettiğini belirtmişti.

Melia'nın gözaltına alınması kararını eleştiren Gakharia, ülkede halihazırda siyasi gerginliklerin yaşandığını ve söz konusu kararın gerginliği daha da artıracağını söylemişti.

Yeni başbakan güvenoyu aldı

Yeni Başbakan İrakli Garibaşvili dün parlamentodan güvenoyu aldı. Garibaşvili, parlamentoda yaptığı konuşmada, Melia'nın gözaltı kararının yasal yollarla yerine getirileceğine söz vermişti.