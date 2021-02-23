Haber Giriş: 23 Şubat 2021 Salı 06:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fas açıklarındaki şişme botta 59 göçmen yakalandı
[Harita: TRT Haber]
Fas'ın kuzeyinde Huseyma kentinin açıklarında şişme botta 7'si bebek 59 göçmen yakalandı.
Avrupa'ya geçmek için Sahra'nın güneyinden yola çıkan Afrikalı göçmenlerin bulunduğu şişme bot, güvenlik güçleri tarafından durduruldu.
Karaya çıkarılan toplam 59 göçmenden 7'sinin sağlık durumları kötüydü.
Göçmenler, kentteki bir devlet hastanesinde tedavi altına alındı.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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