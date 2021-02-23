Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Covid-19 kaynaklı 18 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 575 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Buna göre, ülkede ölenlerin sayısı 7 bin 811'e, hastalığa yakalananların sayısı 228 bin 937'ye, iyileşenlerin ise 189 bin 358'e yükseldi.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, 16 kişinin yeni tip koronavirüsten öldüğünü, 4 bin 550 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Açıklamada, ülkede salgından ölenlerin toplam sayısının 4 bin 570'e çıktığı, vakaların 368 bin 278'e yükseldiği belirtildi. Hastalığa yakalanmış olup iyileşenlerin sayısının ise 337 bin 359 olduğu kaydedildi.