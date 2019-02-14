Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Babor Baloch, BM Cenevre Ofisinde düzenlenen basın toplantısında, tahmini 5 bin Güney Sudanlı sivilin Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) kuzeydoğusundaki Ituri eyaletinin Ingbokolo kasabası yakınlarındaki köylere kaçtığını söyledi.

Sözcü Baloch, son günlerde şiddet olayları ve çatışmaların patlak verdiği Güney Sudan'da 8 bin kişinin de ülke içinde başka bölgelere kaçmak zorunda kaldığını ifade etti.

Güney Sudanlı sivillerin ordu ve "Ulusal Kurtuluş Cephesi" arasında 19 Ocak'ta başlayan çatışmalardan dolayı yerinden edildiğini belirten Baloch, bu kişilerin KDC'ye yürüyerek ulaştığı bölgelere erişimin de zor olduğuna dikkati çekti.

Babor Baloch, evlerini terk etmek zorunda kalan Güney Sudanlı sığınmacıların büyük bölümünü kadınlar, çocuklar ve yaşlıların oluşturduğunu da kaydetti.

Güney Sudan'daki iç savaş süreci

Sudan'dan 2011'de ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.

Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD) gözetiminde yürütülen barış görüşmeleri sonucu, 17 Ağustos 2015'te taraflar arasında anlaşmaya varılsa da başkent Cuba'da 8 Temmuz 2016'da çatışmalar yeniden patlak vermişti.

Ardından Sudan'ın başkenti Hartum'da IGAD gözetiminde Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir ve Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni himayesinde barış görüşmeleri başlamış, Mayardit ve Machar, Haziran 2018'de ateşkes kararı almıştı.

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen 33'üncü IGAD Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nda bir araya gelen Güney Sudanlı taraflar, uzun müzakerelerin sonunda Eylül 2018'de nihai barış antlaşmasını imzalamıştı.

Güney Sudan'daki iç savaş on binlerce kişinin hayatını kaybetmesine, milyonlarca kişinin de evini terk etmesine neden oldu.

Kaynak: AA