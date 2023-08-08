Güney Kore'de yetkililere, muhalefet liderini hedef alan tehdit içerikli e-posta gönderildi

Yonhap haber ajansına göre, yetkililerden yapılan açıklamada, Lee'yi hedef alan terör tehdidi içerikli e-posta akabinde Ulusal Meclis'te arama yapıldığı duyuruldu.

Açıklamada, Seul'deki yetkililer de dahil birçok kişiye gönderilen e-postada, Lee'nin yarın yerel saatle 15.34'e kadar öldürülmemesi durumunda başkentteki bir kütüphanenin bombalanacağı mesajının yer aldığı aktarıldı.

Tehdit içerikli e-posta ihbarının saat 16.46'da alındığı ifade edilirken, ihbarın ardından, Ulusal Meclis'te bomba imha ekiplerinin görevlendirildiği belirtildi.