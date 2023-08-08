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Dünya
AA 08.08.2023 20:43

Güney Kore'de yetkililere, muhalefet liderini hedef alan tehdit içerikli e-posta gönderildi

Güney Kore'de Seul Belediye yönetiminden yetkililere, muhalefet partisi Demokratik Parti (DP) lideri Lee Jae-myung'a yönelik tehdit ifadeleri içeren e-posta gönderildi.

Güney Kore'de yetkililere, muhalefet liderini hedef alan tehdit içerikli e-posta gönderildi
[Fotograf: AA]

Yonhap haber ajansına göre, yetkililerden yapılan açıklamada, Lee'yi hedef alan terör tehdidi içerikli e-posta akabinde Ulusal Meclis'te arama yapıldığı duyuruldu.

Açıklamada, Seul'deki yetkililer de dahil birçok kişiye gönderilen e-postada, Lee'nin yarın yerel saatle 15.34'e kadar öldürülmemesi durumunda başkentteki bir kütüphanenin bombalanacağı mesajının yer aldığı aktarıldı.

Tehdit içerikli e-posta ihbarının saat 16.46'da alındığı ifade edilirken, ihbarın ardından, Ulusal Meclis'te bomba imha ekiplerinin görevlendirildiği belirtildi.

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