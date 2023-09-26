Güney Kore'de Silahlı Kuvvetler Günü'nde 10 yıl sonra ilk defa geçit töreni yapıldı

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ve Savunma Bakanı Lee Jong-sup'un da katılımıyla Seul'de Silahlı Kuvvetler Günü geçit töreniyle kutlandı.

10 yılın ardından ilk defa düzenlenen geçit töreninde, yaklaşık 3 bin 700 asker yer aldı.

Törende, ülkenin füze ve tanklarının da dahil olduğu 170 askeri teçhizat sergilendi.

Güney Kore'de Silahlı Kuvvetler Günü için her 5 yılda bir tören düzenleniyor.

Ülkede en son 2013'teki Silahlı Kuvvetler Günü'nde askeri geçit töreni düzenlenmişti.

Güney Kore'de, 2018'deki Silahlı Kuvvetler Günü'nde, dönemin devlet başkanı Moon Jae-in yönetiminin Kuzey Kore ile uzlaşma çabaları çerçevesinde geçit töreni düzenlenmemişti.