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Dünya
AA 26.09.2023 12:33

ABD'den Polonya'ya ordusu için 2 milyar dolar kredi

ABD, Polonya'ya ordusunu modernize etmesine destek olmak için 2 milyar dolarlık Yabancı Askeri Finansman kredisi verecek.

ABD'den Polonya'ya ordusu için 2 milyar dolar kredi
[Fotograf: Reuters]

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD ile Polonya arasında 2 milyar dolarlık Yabancı Askeri Finansman (FMF) doğrudan kredi anlaşması imzalandığı belirtildi.

ABD'nin "sadık müttefiki" Polonya'nın güvenliğinin NATO'nun doğu kanadının kolektif savunması için hayati önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, uluslararası yardımların komşusu Ukrayna'ya ulaştırılmasında merkezi rol oynayan Polonya'nın yaptığı savunma yatırımlarıyla bölgesel güvenliğin güçlendirilmesindeki kararlılığına işaret edildi.

Açıklamada, Polonya'nın, ordusunu önemli ölçüde genişletmeyi planladığı ve milyarlarca dolarlık iddialı savunma modernizasyon programı kapsamında "Rus menşeli eski askeri teçhizatını elden çıkardığı" kaydedildi.

Anlaşmanın, Polonya'nın askeri modernizasyon çabalarını ilerleteceği belirtilen açıklamada, Polonya'ya sağlanacak kredinin NATO'nun doğu kanadının savunma ve caydırıcılığının güçlendirilmesine önemli ölçüde katkıda bulunacağı vurgulandı.

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