Azerbaycan Karabağ'daki patlamanın ardından tüm imkanlarını seferber etti

Azerbaycan, Karabağ bölgesinde dün benzin depolama tesisinde meydana gelen patlama ve sonrasında çıkan yangının ardından bölgedeki halka yardım için tüm imkanlarını seferber etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaşanan olaydan zarar gören bölgenin Ermeni ahalisine yardım için Azerbaycan'ın tüm imkanlarını seferber ettiğini, Ağdam, Sabirabad ve Saatlı hastanelerinin yaralıların kabulü ve tedavisi için personeliyle takviye edildiğini belirtti.

Yanık tedavisi için gereken ilaçlar ve tıbbi malzemenin yanı sıra bölgeye yiyecek yardımı da yapıldığını aktaran Hacıyev, yardımların bugün ve ilerleyen günlerde de devam edeceğini vurguladı.

We are in regular contact with @ICRC and also directly with representatives of armenian residences of Karabakh to be responsive to humanitarian needs on the ground.

- Since yesterday hospitals in Agdam, Sabirabad and Saatly regions of Azerbaijan vocated to receive substantial…