Güney Kore'de mahkeme, Yoon hakkındaki tutuklama kararının uzatılmasına karar verdi

Yonhap'ın haberine göre, Yolsuzluk Soruşturma Ofisinden (CIO), Yoon hakkında çıkarılan tutuklama kararına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Yoon hakkındaki dün gece itibarıyla süresi dolan tutuklama kararının uzatılması için Seul Batı Bölge Mahkemesine başvuruda bulunulduğu duyuruldu.

Mahkemenin de Yoon hakkındaki tutuklama kararının uzatılmasına karar verdiği belirtildi.

Kararın kaç gün uzatıldığına dair bilgi verilmedi.

Yoon için tutuklama kararı çıkarılmıştı

Yetkililer, kısa süren sıkıyönetim ilanı nedeniyle Yoon'un 18, 25 ve 29 Aralık 2024'de üç kez ifadeye çağırıldığını ancak çağrılara karşılık vermediğini belirtmişti.

Mahkeme, Yoon için tutuklama emri vermiş ve ayrıca CIO’nun devlet başkanlığı konutunda arama yapılması talebini de onaylamıştı.

Yoon'un avukatlarından Yun Gap-geun, CIO'nun "ayaklanma" şüphesiyle soruşturma yürütmeye yetkili olmadığını savunarak, talebe karşılık yasal girişimlerde bulunacaklarını bildirmişti.

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024 gecesi televizyonda yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun yaptığı oylamada bu kararı kaldırması ve Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Meclis tarafından azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek görevden geçici uzaklaştırılmış, yerine Başbakan Han Duck-soo vekaleten getirilmişti.

Muhalefetin girişimiyle Ulusal Meclis'te 27 Aralık 2024'te yapılan oylamada devlet başkanlığına vekalet eden Başbakan Han için de azil kararı verilmişti. Han'ın yerine devlet başkanlığının vekaletini Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok üstlenmişti.