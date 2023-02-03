CNN'de yer alan habere göre, mahkeme, Buseoksa tapınağı lehine sonuçlanan davayı bozarak yeni hüküm verdi.

Buseoksa tapınağı, Güney Koreli hırsızlar tarafından 2012'de bir Japon tapınağından çalınan ve Güney Kore'ye getirildikten sonra satıldığı esnada ele geçirilen 20 inçlik yaldızlı bronz Budist Bodhisattva heykelinin Japon korsanlarca 14'üncü yüzyılda çalındığını iddia ediyordu.

Tapınak, kendisine ait olduğu iddiasıyla hükümetin gözetimindeki heykelin mülkiyeti için 2016'da dava açmıştı.

Ancak Yüksek Mahkeme, 2017'de tapınak lehine verilen kararı bozarak davanın sanığı olan hükümetin heykeli uygun şekilde iade etmesi gerektiğini belirterek, tapınağın heykel üzerindeki iddiasını reddetti.

Mahkemeden yapılan açıklamada, "Sanık, heykelin iadesini uluslararası hukuk, kültür varlıklarının korunması ve iadesine ilişkin norm ve sözleşmeler çerçevesinde ele almalıdır" denildi.

Açıklamada, 1300'lerin başında heykele sahip olsa dahi tapınağın yıllar içinde "kimliğini ve sürekliliğini" koruduğuna dair kanıtın yetersiz olduğu hükmedildi.

Dava, her iki ülke tarafından da yakından izlendi.

Japonya Kabine Baş Sekreteri Hirokazu Matsuno, Güney Kore ve Japon tapınaklarıyla istişare halinde davayı takip ettiklerini söylemişti.

Japon tapınağı Kannonji, eserin yasa dışı yollarla korsanlar aracılığıyla değil yasal ticaret yoluyla elde edildiğini savunuyor.