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Dünya
BBC 28.06.2023 09:33

Güney Kore'de herkes bugün 'en az bir yaş' gençleşti

Yeni bir yasa ülkenin iki geleneksel yaş sayma yöntemini uluslararası standartlarla uyumlu hale getirdiği için Güney Koreliler bir veya iki yaş gençleşti.

Güney Kore'de herkes bugün 'en az bir yaş' gençleşti

Yasa, Güney Korelileri doğumda bir yaşında kabul eden ve anne karnındaki zamanı sayan geleneksel sistemi rafa kaldırıyor.

Bir diğer sistemde ise, doğum günü yerine Ocak ayının ilk gününde herkes bir yıl yaş aldığı kabul ediliyordu.

Doğum tarihine göre yaş sayımına geçiş bugün yürürlüğe girdi.

Başkan Yoon Suk-yeol geçen yıl göreve aday olduğunda değişim için güçlü bir şekilde mesaj verdi.

Geleneksel yaş sayma yöntemlerinin "gereksiz sosyal ve ekonomik maliyetler" yarattığını söyledi.

Örneğin, sigorta ödemeleri ve devlet yardım programlarına uygunluğun belirlenmesi konusunda anlaşmazlıklar ortaya çıkıyordu.

Daha önce, Kore'de en yaygın kullanılan hesaplama yöntemi, bir kişinin doğumda bir yaşına girdiği ve 1 Ocak'ta bir yıl kazandığı asırlık "Kore çağı" sistemiydi.

Bu, 31 Aralık'ta doğan bir bebeğin ertesi gün iki yaşında olacağı anlamına geliyor.

Geleneksel yaş sayma yöntemleri diğer Doğu Asya ülkeleri tarafından da kullanıldı, ancak çoğu bunu bıraktı.

Japonya 1950'de uluslararası standardı kabul ederken, Kuzey Kore 1980'lerde aynı şeyi yaptı.

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