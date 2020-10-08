Haber Giriş: Kaynak: DHA
Güney Kore'de gökdelen yangını: 40 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Güney Kore'de 33 katlı gökdelende henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binayı saran yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, dumandan zehirlenen 40 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Güney Kore’nin Ulsan kentinde 33 katlı bir gökdelende yangın çıktı.
Hızla büyüyen yangın, binanın bir cephesini tamamen sardı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Güney Kore medyası, yangının binanın 12’inci katında çıktığını, 40 kişinin dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldığını duyurdu.
Etiketler: güney kore gökdelen yangınıSon Güncelleme: 8 Ekim 2020 Perşembe 23:25
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