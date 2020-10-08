Güney Kore’nin Ulsan kentinde 33 katlı bir gökdelende yangın çıktı.

Hızla büyüyen yangın, binanın bir cephesini tamamen sardı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Güney Kore medyası, yangının binanın 12’inci katında çıktığını, 40 kişinin dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldığını duyurdu.