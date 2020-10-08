Haber Giriş: Kaynak: AA
Azerbaycan, Ermenistan'a ait tank ve zırhlı araçları imha etti
[Fotoğraf: AA]
Azerbaycan ordusu, topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonda Ermenistan ordusuna ait tank ve zırhlı araçları imha etti.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'a ait tank ve zırhlı araçların vurulma anlarının havadan çekilmiş görüntülerini paylaştı.
Kayıtlarda mevzilerde kamuflajlı şekilde saklanmış tank ve zırhlı araçların nokta atışıyla imha edildiği görülüyor.
Etiketler: Azerbaycan ErmenistanSon Güncelleme: 8 Ekim 2020 Perşembe 21:06
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