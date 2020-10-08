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ABD'den İran'ın 18 bankasına yaptırım
[Fotoğraf: AA]
ABD yönetimi, İran'ın 18 bankasına yaptırım uygulama kararı aldı.
ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Varlık Kontrol Ofisinin (OFAC), İran'ın 18 bankasını yaptırım listesine aldığı bildirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, söz konusu yaptırım kararının Amerikan dolarına yasa dışı erişimi durdurma taahhüdünü yansıttığını kaydetti.
Mnuchin, "Yaptırım programlarımız, İran terörist faaliyetlere desteğini kesene ve nükleer programlarını sona erdirene kadar devam edecek" ifadesini kullandı.
Etiketler: iran abd ABD Hazine Bakanı Steven MnuchinSon Güncelleme: 8 Ekim 2020 Perşembe 22:24
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