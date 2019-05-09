Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin bugün 2 kısa menzilli füze atışı yaptığını, füzelerin sırasıyla 420 ve 270 kilometre yol aldığını açıkladı.

Açıklamada, Güney Koreli ve ABD'li yetkililerin deneme ve füzeler hakkında daha fazla bilgi edinmeye çalıştığı belirtildi.

Geçtiğimiz hafta da füze ateşlenmişti

Pyongyang yönetimi geçen hafta sonu da Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) doğru birden fazla kısa menzilli füze ateşlemişti.

Kuzey Kore'nin resmi KCNA ajansında yer alan haberde, Wonsan kentinde yapılan "saldırı tatbikatı"nı, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yerinde izlediği aktarılmıştı.

Kuzey Kore'nin kısa menzilli füze ateşlemesinin “çok endişe verici” olduğunu dile getiren Güney Kore ise, Kuzey Kore'yi Kore Yarımadası'nda askeri gerginliği şiddetlendirecek hareketlerini durdurması konusunda uyarmıştı.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yaptığımız incelemeler, Kuzey Kore'nin (dün) yeni bir tür taktik güdümlü silahlar ile 240 milimetre ve 300 milimetre kalibre çoklu roket ateşleyici sistemleri denediğini gösteriyor" ifadeleri kullanılmıştı.

Kuzey Kore Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise, ülkede geçen hafta gerçekleştirilen ve Kim Jong-un'un da izlediği füze denemelerinin rutin ve savunma amaçlı olduğu belirtilmişti.

Kaynak: TRT Haber, AA