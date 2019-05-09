Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin çarşamba günü bir kampanya mitinginde yaptığı konuşma esnasında, omzundan yukarı çıkan bir hamam böceği görüntülendi.

Canlı yayında gerçekleşen olayda Duterte, omzundan yukarı doğru tırmanan hamam böceğini, yardımcısının bir deste kağıtla böceği uzaklaştırmaya çalıştığı sırada fark etti.

Olay karşısındaki soğuk kanlı tavrıyla dikkat çeken Duterte, böceği eliyle vurarak uzaklaştırdı. Böceğin ana muhalefetteki Liberal Parti tarafından gönderilmiş olabileceğini söyleyerek şaka yapan Duterte, “Bu bir liberal. Orası kesin” dedi.

Olayı fark eden bazı seyirciler ise gülmekten kendilerini alamadı.

Kaynak: Reuters