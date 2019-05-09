Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da “2011 yılından itibaren çatışma ve krizlerin derinleştiğini, bu durumun, bölgede açlığın ortadan kaldırılmasını da kapsayan 2030 sürdürülebilir gelişme hedeflerinin gerçekleştirilmesini engellediğini” aktardı.

Gıda ve Tarım Örgütü, söz konusu bölgelerde açlık tehlikenin artarak devam ettiğini, 52 milyon insanın ise yetersiz beslendiğini açıkladı.

Gıda ve Tarım Örgütü, Yemen, Irak, Suriye, Sudan gibi devletlerin iç çatışmalarla karşı karşıya kaldığını belirterek, Yemen’de 4 yıldan uzun süredir devam eden iç savaşın binlerce sivilin hayatını kaybetmesine neden olduğunu vurguladı.

"Çatışmalar gıda ve hayvan üretim zincirini bozuyor"

Gıda ve Tarım Örgütü Kuzey Afrika ve Orta Doğu Genel Müdür Yardımcısı Abdüsselam Velid Ahmed, “Çatışmalar bazı ülkelerde gıda ve hayvan üretim zincirinin bozulmasına neden olduğu gibi, bazı bölgelere gıda ulaştırılmasına da engel oluyor” dedi.

Velid Ahmed ayrıca yetersiz beslenmeye hızlı nüfus artışı, kıt ve kırılgan doğal kaynaklar, artan iklim değişikliği tehdidi, işsizliğin artması ve kırsal altyapının yetersizliği gibi faktörlerin etkilerinden de bahsetti.

"Çeşitlendirilmiş ticari üretim sistemlerine geçilmesi" çağrısı

Örgüt, “geçimlik tarımdan, çeşitlendirilmiş ticari üretim sistemlerine geçilmesi” çağrısı yaparken bölge ülkelerinden, çiftçilerin pazarlara daha iyi erişmelerini sağlamalarını, tarımsal yatırımları, teknoloji transferi ile diğer yenilikleri teşvik etmeleri ve su kaynaklarını daha verimli şekilde yönetmelerini istedi.

Kaynak: AFP