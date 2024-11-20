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Dünya
AA 20.11.2024 11:58

Güney Kore: Kuzey Kore, Rusya'ya ilave obüs ve çoklu roketatar gönderdi

Güney Kore, Kuzey Kore'nin Ukrayna ile savaşmaya devam eden Rusya'ya ilave obüs ve çoklu roketatar gönderdiğini öne sürdü.

Güney Kore: Kuzey Kore, Rusya'ya ilave obüs ve çoklu roketatar gönderdi
[Fotograf: AFP]

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), Rusya'ya konuşlandırılan yaklaşık 11 bin Kuzey Koreli askerin, ekim sonunda Rus birliklerin yanında Ukrayna'ya karşı savaşmaya başladığını açıkladı.

Kuzey Koreli askerlerin cephede aktif görev almasıyla verecekleri kayıpların artmasının beklendiği ifade edilen açıklamada, ölen veya yaralanan Kuzeyli asker sayısını belirlemek için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

Kuzey Kore'nin Rusya'ya ilave obüs ve çoklu roketatar gönderdiği iddia edilen açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Rusya'yı yeniden ziyaret edebileceği aktarıldı.

Kuzey Kore ve Rusya iş birliği

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, haziranda Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunmuş, taraflar arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalanmıştı.

ABD ve NATO'dan ekim sonunda yapılan açıklamalarda, Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker gönderdiği ve bunların Ukrayna sınırına yakın Kursk bölgesinde konuşlandırıldığı kaydedilmişti.

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