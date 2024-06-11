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Dünya
BBC 11.06.2024 09:14

Güney Kore, Kuzey Kore askerlerine ateş açtı

Seul ordusu, Kuzey Kore birliklerinin yanlışlıkla sınırı geçmesi üzerine Güney Koreli askerlerin uyarı ateşi açtığını söyledi.

Güney Kore, Kuzey Kore askerlerine ateş açtı

Pazar günü Askerden Arındırılmış Bölge'de (DMZ) meydana gelen olay, iki Kore arasındaki gerilimin artmaya devam ettiği bir dönemde gerçekleşti.

Seul ordusu, kazma da dahil olmak üzere saha aletleri taşıyan küçük bir grup Kuzey Koreli askerin yerel saatle 12:30'da Güney Kore'ye girdiğini söyledi. O sırada sınır bölgesinde bulunan 20 kişi arasındaydılar.

Güney Korelilerin uyarı atışı yapmasının ardından hemen geri çekildiler.

Son haftalarda Kuzey, Güney'deki sınır kasabalarına yüzlerce çöp dolu balon uçurdu.

Kuzey Kore, Güney Kore'ye 310 "çöp balonu" daha gönderdi
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Seul, hoparlörler kullanarak Kuzey'e propaganda ve K-pop müziği yayınlayarak yanıt verdi. Aktivistler ayrıca propaganda balonlarını Kuzey'e uçurdu.

Seul ordusu, askerlerinin Pazar günü geri çekilmesinin ardından DMZ'de Kuzey'den kayda değer bir hareket yaşanmadığını söyledi.

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