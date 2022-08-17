Bakanlık yetkilisi, Kuzey Kore'nin, Güney Pyongyan'daki Onchon'dan Batı Denizi'ne iki seyir füzesi fırlattığını açıkladı.

AFP'ye konuşan yetkili, füzelere ilişkin, "ABD ve Güney Kore askeri yetkilileri, uçuş mesafesi gibi ayrıntılı özellikleri analiz ediyor." ifadesini kullandı.

Söz konusu füze atışları, Pyongyang'ın haftalar sonraki ilk silah testi olarak kayıtlara geçti.