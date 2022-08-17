Haber Giriş: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 08:33Son Güncelleme: Kaynak: AFP
Güney Kore: Kuzey Kore 2 seyir füzesi fırlattı
[Temsili fotoğraf: Reuters]
Güney Kore Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin bugün erken saatlerde 2 seyir füzesi fırlattığını duyurdu.
Bakanlık yetkilisi, Kuzey Kore'nin, Güney Pyongyan'daki Onchon'dan Batı Denizi'ne iki seyir füzesi fırlattığını açıkladı.
AFP'ye konuşan yetkili, füzelere ilişkin, "ABD ve Güney Kore askeri yetkilileri, uçuş mesafesi gibi ayrıntılı özellikleri analiz ediyor." ifadesini kullandı.
Söz konusu füze atışları, Pyongyang'ın haftalar sonraki ilk silah testi olarak kayıtlara geçti.
Etiketler: Güney Kore Kuzey Kore
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