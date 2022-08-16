22 Ağustos - 1 Eylül tarihleri ​​arasında Güney Kore'de Ulchi Özgürlük Kalkanı adı altında gerçekleştirilecek olan müttefiklerin yaz tatbikatları, uçaklar, savaş gemileri, tanklar ve potansiyel olarak on binlerce asker dahil saha tatbikatlarını içerecek.

ABD Savunma Bakanlığı ayrıca ABD, Güney Kore ve Japon donanmalarının 8-14 Ağustos tarihleri ​​arasında Hawaii kıyılarında füze uyarı ve balistik füze arama ve izleme tatbikatlarına katıldığını ve bunun üç taraflı iş birliğini ilerletmeyi amaçladığını söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Kore tatbikatlarını savunma amaçlı olarak tanımlarken, Ulchi Özgürlük Kalkanı eğitimlerini işgal provası olarak tanımlayan Kuzey Kore'den öfkeli bir tepki çekeceği tahmin ediliyor.

Seul Savunma Bakanlığı yetkilileri ve Genelkurmay Başkanları, Ulchi Özgürlük Muhafızı Kalkanı'na katılacak ABD ve Güney Kore askerlerinin sayısı hakkında yorum yapmadı.