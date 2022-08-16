Geçen hafta yayınlanan bilimsel raporda paleontologlar, bu kalıntıların Güney Yarımküre'de daha önce bilinmeyen tüm zırhlı dinozor türlerini temsil edebileceğini söyledi.

Araştırmacılar, bu dinozorun dinozorların son dönemi olan Kretase döneminden geldiğini ve Dünya'yı 97 milyon ile 94 milyon yıl önce dolaştığını tahmin ediyor.

Yeni keşfedilen tür dinozorun boynu, sırtı ve kuyruğundaki kemikli disk şeklindeki zırh sıraları nedeniyle thyreophoran türleri (Stegosaurus ve Ankylosaurus gibi zırhlı dinozorlar) ile ilişkili olduğu düşünülüyor.

Ekip, araştırmalarının başlarında birkaç bulguya ulaştı: Türün iki ayaklı ve küçük, yaklaşık 1.5 metre uzunluğunda ve bir ev kedisi ağırlığında olduğu söyleniyor.

Dinozorun aynı zamanda Stegosaurus akrabasınınkine benzer yaprak şeklinde dişleri olan bir otobur olduğu tahmin ediliyor.

Kalıntılar, Arjantin'deki Félix de Azara Doğa Tarihi Vakfı'ndaki uluslararası paleontologlardan oluşan bir ekip tarafından kuzey Patagonya'daki Río Negro eyaletinde keşfedildi.