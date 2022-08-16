Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Halk Kurultayı'nın 25 Kasım'da başkent Bişkek'te toplanması için kararname imzaladı.

Kurultayın, anayasa ve yasalar doğrultusunda Kırgızistan halkını oluşturan tüm milliyet ve etnik grupların birleştirilmesinde, Kırgız devleti ve toplumunun sürdürülebilir kalkınması için ulusal bir diyaloğun sağlanmasında bir ihtiyaç olduğu vurgulandı.

Vatandaşlardan ve delegelerden oluşacak Halk Kurultayı'nın organizasyonu, Kırgızistan Devlet Sekreteri Suyunbek Kasmambetov'a verildi.

Geçen yıl yapılan anayasa değişikliği referandumunda, ülkenin gündemindeki konular hakkında tavsiye kararı alabilecek Halk Kurultayı adlı temsili organın oluşturulması kabul edilmişti.