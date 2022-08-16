Haber Giriş: 16 Ağustos 2022 Salı 08:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pakistan'da petrol tankeri ile otobüs çarpıştı: 20 ölü
[Fotograf: TRT Haber]
Pakistan'ın Bahavalpur şehri yakınlarında petrol tankeri ile otobüsün çarpışması sonucu 20 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Ulusal basındaki haberlere göre, Lahor'dan Karaçi'ye giden yolcu otobüsü, Bahavalpur şehri yakınlarında kontrolünü kaybederek petrol tankeriyle çarpıştı.
Kazada 20 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Kazanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans gönderildi.
Etiketler: Pakistan Trafik Kazası
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