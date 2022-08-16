Geçen hafta, Rus gazeteci Sergei Sreda'nin Telegram hesabından paylaşılan bir fotoğrafta, karargahın adresine dair detayların yer aldığı tabela görüldü.

Luhansk valisi, adresin, gazetecinin paylaşımıyla ortaya çıktığını belirtti.

Ukrayna'nın söz konusu karargahı hedef aldığı duyurulurken, bölgedeki zararın boyutuna dair açıklama yapılmadı.

Vali Serhiy Hayday, Telegram'dan yaptığı açıklamada, Ukrayna güçlerinin "bir Rus gazeteci sayesinde nerede olduğu tespit edilen bir düşman karargahını vurduğunu" vurguladı.

Wagner grubu, 2014 yılında Rusya tarafından yasa dışı ilhak edilen Kırım ile Ukrayna'nın Donbas bölgesine konuşlandırılmıştı.