Güney Kore, Kaesong'da kendisine ait 10 fabrikanın Kuzey tarafından izinsiz işletildiğini belirtti

Güney Kore Birleşme Bakanlığından yapılan açıklamada, Kuzey'in sınır bölgesindeki Kaesong Sanayi Kompleksi'nde Güney Kore'ye ait 10 fabrikayı yasa dışı şekilde işlettiğine dair işaretlerin olduğu belirtildi.

Bakanlık, Güney Koreli işletmecilerin mülkiyet haklarını korumak için yasal işlem başlatacağı uyarısında bulundu.

İsminin saklı tutulması koşuluyla basına konuşan Güney Koreli Bakanlık yetkilisi, uydu görüntülerinin ve istihbaratın, fabrikaların Kuzey Kore tarafından izinsiz kullanıldığını doğrular nitelikte olduğunu söyledi.

Voice of America, 20 Nisan'daki uydu görüntülerinin, Kaesong Sanayi Kompleksi'ndeki 21 binanın kullanımda olduğuna işaret ettiğini bildirmişti.

Güney Kore Birleşme Bakanlığından 24 Nisan'da yapılan açıklamada, Pyongyang yönetimini, halihazırda kapalı olan, Kuzey ve Güney'in ortak yönetimindeki sanayi parkı Kaesong Sanayi Kompleksi'nin izinsiz kullanımından sorumlu tutmanın yollarının gözden geçirildiği belirtilmişti.

Koreler arası uzlaşı sürecinin sembolü olan tesis 2004'te kurulmuş ve Kuzey Kore'nin nükleer programına ve uzun menzilli füze denemelerine karşılık 2016'nın şubat ayında kapatılmıştı.