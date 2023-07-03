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Dünya
AA 03.07.2023 15:05

Güney Kore, gıda güvenliği nedeniyle Fukuşima'dan deniz ürünü ithalatını yasaklayacak

Güney Kore, Japonya'da Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde biriken radyoaktif özellikli atık suyun tahliyesi nedeniyle gıda güvenliği endişesi sona erene kadar Fukuşima eyaletinden deniz ürünü ithalatına yasak getirecek.

Güney Kore, gıda güvenliği nedeniyle Fukuşima'dan deniz ürünü ithalatını yasaklayacak
[Fotograf: Reuters]

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore'de iktidardaki Halkın Gücü Partisinin (PPP) Sözcüsü Yun Jae-ok, üst düzey hükümet yetkilileriyle yapılan toplantının ardından açıklama yaptı.

Yun, gıda güvenliğine ilişkin endişeler sona erene kadar Fukuşima'dan deniz ürünü ithalatının yasaklanacağını belirtti.

Ülkede gıda tüketiminde tehlikeli bir durumun ortaya çıkmaması için hazırlık yapacaklarını kaydeden Yun, "(Yasaklar) 10, 20, 30, 50 hatta 100 yıl sürse bile önemli değil." ifadesini kullandı.

Atıl santraldeki radyoaktif özellikli atık suyun denize tahliye edilmesi planının güvenliğine yönelik, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) son raporunu yayımlaması bekleniyor.

Tahliye süreci 2 yıl sürebilir

Nükleer santraldeki reaktörleri soğutma işlevi gören saf su içinde oluşan radyoaktif maddeler, Gelişmiş Sıvı İşleme Sistemi (ALPS) sayesinde, trityum materyali haricinde ayrışıyor.

Japonya'nın radyoaktif atık suyunun tahliyesi planına göre, trityum elementi içeren atık su, deniz suyu kullanılarak ve sulandırılarak seyreltilecek.

Tesis işleticisi TEPCO, günden güne artış gösteren suyu, denizin altına inşa ettiği borularla santralden bir kilometre açıkta, periyotlar halinde okyanusa bırakacak.

Atık suyun denize tahliye sürecinin iki yıl süreceği tahmin ediliyor.

Resmi takvimin kamuoyuna açıklanmamasına rağmen okyanusa tahliye periyodunun bu yıl yaz aylarında başlatılacağı açıklanmıştı.

Mart 2011'de 9 büyüklüğündeki deprem ile tsunaminin, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki reaktörde yol açtığı nükleer erime sızıntıya sebep olmuş, santralin etrafı tahliye bölgesi ilan edilmişti.

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