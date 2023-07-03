ABD'li heyet Tayvan'da hükümet yetkilileriyle görüşecek

Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, Cumhuriyetçi temsilcilerden oluşan heyet, beş günlük ziyaretleri çerçevesinde Tayvan hükümeti ve düşünce kuruluşları temsilcileri ile görüşmeler gerçekleştirecek.

Tayvan Dışişleri Bakanlığı, heyetin, Tayvan lideri Tsai Ing-wen ve Yardımcısı Lai Ching-te, Dışişleri Bakanı Joseph Wu da dahil olmak üzere üst düzey hükümet yetkililerini ziyaret edeceğini duyurdu.

Bakanlık, Oklahoma Temsilcisi ve RSC Başkanı Kevin Hern'in liderlik ettiği heyette Temsilciler Meclisi üyeleri Burgess Owens, Mike Flood, Mike Collins, Russell Fry ve Keith Self'in yer aldığını açıkladı.

Bakanlık ayrıca RSC üyelerinin Kongrede tartışılan çeşitli konularda Tayvan'ın önemli destekçisi olduğunu bildirdi.

ABD Kongresinin en büyük grubu olan RSC, Temsilciler Meclisindeki Cumhuriyetçi Partinin 175 üyesinden oluşuyor.