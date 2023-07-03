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Dünya
AA 03.07.2023 14:43

İtalya'dan "Fransa'daki protestoların yayılması engellenmeli" mesajı

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Fransa'da polisin bir genci vurmasıyla patlak veren protestoların başka bölgelere yayılmasının önlenmesi gerektiğini söyledi.

İtalya'dan "Fransa'daki protestoların yayılması engellenmeli" mesajı
[Fotograf: Reuters]

Rai3 kanalındaki programa katılan Tajani, uluslararası gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Fransa'nın Nanterre kentinde 27 Haziran'da "Nael M." isimli genç sürücünün polisin açtığı ateşle hayatını kaybetmesinin ardından çıkan olaylara ilişkin durumun, dün gece itibarıyla biraz daha düzelmiş göründüğünü belirten Tajani, "Bu durumun, bir çalkantının yaşanmakta olduğu Belçika, İsviçre ve Fransızca konuşulan tüm alana saman alevi gibi yayılmasını engellemeliyiz. Şiddete karışanlar izole edilmeli ve sorunlar siyaset yoluyla çözülmeli." dedi.

Fransa'daki İtalyan vatandaşlarına yerel güvenlik güçlerinin bilgilendirmelerini takip etmelerini ve çatışma alanlarından uzak durmalarını tavsiye ettiklerini aktaran​​​​​​​ Tajani, ayrıca düzensiz göç konusunda Avrupa'nın daha fazla dayanışma göstermesi gerektiğini savundu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili olarak da Tajani, "Gerçekten barış istiyorsak Ukrayna'nın Ruslar tarafından işgal edilmesini önlemeliyiz. Şimdi bir karşı saldırı var ve Ukraynalılar topraklarını geri alıyor. Umuyorum ki Çin, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'i geri adım atmaya ve birliklerini geri çekmeye ikna etmede olumlu bir rol oynar. Gerçek barışı sağlamanın tek yolu bu." diye konuştu.

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