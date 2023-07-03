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Dünya
AA 03.07.2023 14:38

Yunanistan'da yeni milletvekilleri yemin ederek göreve başladı

Yunanistan'da 25 Haziran'da düzenlenen genel seçimler sonrası belirlenen milletvekilleri, parlamentodaki törende yemin etti.

Yunanistan'da yeni milletvekilleri yemin ederek göreve başladı
[Fotograf: AA]

Yunanistan Parlamentosunda düzenlenen yemin töreninde, 25 Haziran seçimlerinde meclise girmeye hak kazanan 300 milletvekili, yemin ederek resmen göreve başladı.

Törende, milletvekillerinin çoğunluğu İncil'e, Batı Trakyalı Türk milletvekilleri de Kur'an-ı Kerim'e el basarak, bazıları da sivil yemin etmeyi tercih etti.

Ülkede 25 Haziran'da düzenlenen genel seçimler sonrasında mecliste 8 siyasi parti temsil edilirken, Yeni Demokrasi Partisinden 158, Radikal Sol İttifaktan (SYRIZA) 48, Panhelik Sosyalist Hareketten (PASOK) 32, Yunanistan Komünist Partisinden (KKE) 20, Spartalılar Partisinden 12, Yunan Çözümü Partisinden 12, Zafer Partisinden 10 ve Özgürlük Seyri Partisinden 8 milletvekili meclise girmeye hak kazanmıştı.

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