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Dünya
AA 03.07.2023 14:40

Çin'de 1961'den bu yana en sıcak günler yaşanıyor

Çin son günlerde 35 derecelere ulaşan hava sıcaklıklarıyla 1961'den bu yana kaydedilen en sıcak günlerini yaşıyor.

Çin'de 1961'den bu yana en sıcak günler yaşanıyor
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

CNN'in haberine göre, ülkede son 6 ayda rekor seviyede sıcaklıklar kaydediliyor.

Ulusal İklim Merkezi tarafından yapılan açıklamada, ülkede bu yıl önceki yıllara kıyasla daha etkili dört sıcak hava dalgası yaşandığı bilgisi verildi.

Ortalama 35 dereceyle 1961'den bu yana en sıcak günler yaşanıyor.

Bazı günler 40 derecenin üzerine çıkan hava sıcaklıklarından ülkenin kuzeyinde 200 milyondan fazla kişi etkileniyor.

Çin Meteoroloji İdaresi Başkanı Cou Bing, aşırı sıcakların El Nino hava olaylarıyla ilişkili olduğunu ve bu sebeple ülkenin güneyinde yaz aylarında yağış artışı, kuzeyinde ise kuraklık yaşandığını söyledi.

Ülkenin kuzeyinde sıcaklıkların daha da artması bekleniyor.

Ülkenin güneybatısında sel felaketleri yaşanıyor

Çin'in güneybatısında da "son 50 yılın en büyük sel felaketi" olarak nitelendirilen afet nedeniyle 10 bin kişi yerinden oldu.

Sel felaketinde yaklaşık 70 ev yıkıldı. İlk belirlemelere göre hasarın en az 79 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

Felakette şimdiye kadar can kaybı yaşanmadı.

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