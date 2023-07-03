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Dünya
AA 03.07.2023 14:58

İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrail güçlerinin Cenin saldırısını kınadı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği saldırıya tepki gösterdi.

İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrail güçlerinin Cenin saldırısını kınadı
[Fotograf: AA]

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine saldırısı şiddetle kınandı.

Açıklamada, "savunmasız siviller, sağlık personeli, sağlık kurumları, evler, camiler ve alt yapıyı hedef alan bu adi saldırıların, İsrail işgal güçlerinin Filistin halkına yönelik işlediği sistematik terör ve suç eylemlerinin devamı niteliğinde olduğu" kaydedildi.

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İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha da "İsrail'in işlediği ihlaller karşısında cezasız kalmasının, yargılanmasını gerektiren insanlığa karşı suçlar ile savaş suçları konusunda kendisine cesaret kazandırdığını" ifade etti.

İsrail güçlerinin bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği hava saldırısı ve baskında 9 Filistinli hayatını kaybetmiş, 50 Filistinli yaralanmıştı.

El-Bire kentinde de İsrail askerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinli başından vurularak yaşamını yitirmişti.

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