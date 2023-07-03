Parçalı Bulutlu 32.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.07.2023 15:01

Ukrayna'ya yönelik savaş suçlarını soruşturacak merkez Lahey'de faaliyetlerine başladı

Hollanda'nın idari başkenti Lahey'de "Ukrayna'ya Karşı Saldırganlık Suçunun Soruşturulması İçin Uluslararası Merkez (ICPA)", Avrupa Birliği Cezai Konularda Adli İşbirliği Ajansı (Eurojust) çatısı altında faaliyetlerine başladı.

Ukrayna'ya yönelik savaş suçlarını soruşturacak merkez Lahey'de faaliyetlerine başladı
[Fotograf: Reuters]

Eurojust'ın Lahey'deki genel merkezinde düzenlenen basın toplantısına Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, Hollanda Adalet Bakanı Dilan Yeşilgöz-Zegerius, Ukrayna Başsavcısı Andriy Kostin, Eurojust Başkanı Ladislav Hamran, Avrupa Komisyonunun Adaletten Sorumlu Komiseri Didier Reynders ve ABD Adalet Bakanlığından Başsavcı Yardımcısı Kenneth A. Polite katıldı.

Toplantıda Rusya'nın Ukrayna'da işlediği savaş suçlarının araştırılması amacıyla kurulan merkezin faaliyetlerine başladığı belirtilerek, ICPA'nın görevinin Ukrayna'ya yönelik saldırı suçlarına ilişkin bilgi, belge ve delillerin toplanması, tasnifi, işlenmesi ve muhafazası olduğu bilgisi verildi.

AB Komiseri Reynders, ICPA'nın kuruluşunun kuvvet kullanma yasağının uluslararası düzenin temelini oluşturduğuna yönelik açık bir mesaj olduğuna dikkati çekerek, "ICPA'nın kuruluşu, AB'nin, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşında işlenen uluslararası suçların cezasız kalmaması yönündeki kararlılığını göstermektedir." dedi.

Birçok devletin bir arada yürüttüğü soruşturmalara operasyonel, teknik, lojistik ve finansal destek sağladıklarını belirten Eurojust Başkanı Hamran da "Ukrayna'da işlenen uluslararası suçların soruşturulması için de aynı desteği savaşın başından bu yana veriyoruz." ifadesini kullandı.

Ukrayna Başsavcısı Kostin de saldırı suçunun soruşturulmasında birtakım boşluklar olduğunu dile getirerek, ICPA'nın bu boşluğu doldurmayı hedeflediğini vurguladı.

Kostin, Ukrayna'da işlenen saldırı suçlarının faillerinin yargılanması için özel mahkeme kurulmasının kaçınılmaz olduğunu ve bu amaca ulaşmak için çalıştıklarını söyledi.

UCM Başsavcısı Han da hesap sorulabilirlik açısından ulusal savcılıklar ve uluslararası kurumlar arasındaki işbirliğinin önemine dikkati çekti.

ABD Adalet Bakanlığından Başsavcı Yardımcısı Polite da Bakanlığının ICPA'nın parçası olmaktan gurur duyduğunu vurguladı.

Polite, ABD'nin yeni atanan Saldırı Suçu Özel Savcısı Jessica Kim'in, ABD adına ICPA ile ilişkileri sürdüreceğini ifade etti.

ICPA'nın görevi

Eurojust’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, merkez, çeşitli ülkelerden savcı, uzman ve polislerin bir araya gelmesiyle oluşturuldu.

Açıklamada, ICPA'daki uzmanların Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırı suçları işlediğini gösteren belge ve delilleri toplayıp muhafazası konusunda işbirliği yapacakları bilgisi verildi.

ICPA'nın Lahey'deki uluslararası mahkeme ve diğer kuruluşlara yakınlığının önemli olduğu vurgulanan açıklamaya göre, merkezin faaliyetleri ileride muhtemel yargılamalara hazırlık teşkil edecek.

Açıklamada, ICPA'nın faaliyetleri için gerekli finansmanın tümünün AB Dış İlişkiler Servisi tarafından karşılandığı ve başlangıç olarak 8,3 milyon euroluk fon sağlandığı bilgisi paylaşıldı.

ETİKETLER
Ukrayna
Sıradaki Haber
İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrail güçlerinin Cenin saldırısını kınadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:55
Araştırma: Gece uykusundan önce diş fırçalamamak kalp hastalığı riskini artırabilir
15:53
Fransa'daki protestolarda şimdiye kadar yaklaşık 3 bin 200 kişi gözaltına alındı
15:40
Otomobil asansörlü otoparka sıkıştı
15:54
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
15:07
Güney Kore, gıda güvenliği nedeniyle Fukuşima'dan deniz ürünü ithalatını yasaklayacak
15:01
İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrail güçlerinin Cenin saldırısını kınadı
Kaçkar Dağları, Kurban Bayramı tatilinde doğa tutkunlarının uğrak yeri oldu
Kaçkar Dağları, Kurban Bayramı tatilinde doğa tutkunlarının uğrak yeri oldu
FOTO FOKUS
Beş gün önce dünyaya gelen yavru albino deveye özel ilgi
Beş gün önce dünyaya gelen yavru albino deveye özel ilgi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ