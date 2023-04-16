Güney Kore: Deniz sınırını geçen Kuzey Kore devriye botuna uyarı atışı yapıldı

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, fiili kara suları sınırı olan Kuzey Sınır Hattı'nı ihlal eden Kuzey Kore’ye ait devriye botuna uyarı ateşi açıldı.

Kuzey Kore devriye botu Çin'e ait balıkçı teknesini takip ederken yerel saatle 11.00'de sınırı geçti, uyarı ateşinin ardından geri çekildi.

Yetersiz görüş şartları nedeniyle Güney Kore devriye gemisi ile Çin’e ait balıkçı teknesi arasında olay esnasında temas yaşandığı aktarılan açıklamada, temas sonrası herhangi bir güvenlik sorununun olmadığı, Güney Koreli mürettebattan bazılarının hafif yaralandığı bilgisi verildi.

Açıklamada, Kuzey Kore’nin provokasyon olasılıklarına karşı Güney Kore’nin hazırlıklı olduğu ve Kuzey Kore’deki askeri hareketlerin yakından izlendiği vurgulandı.

Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin 13 Nisan'da balistik füze denemesi yaptığını duyurmuş, Japon Denizi yönüne fırlatılan kıtalar arası balistik füzenin yeni tip bir silah sistemi olabileceği ileri sürülmüştü.

Pyongyang yönetimi, 2022'nin başından bu yana yaklaşık 100 füze denemesi yaptı.

Kuzey Sınır Hattı

Seul ile Pyongyang arasında deniz sınırı konusunda sık sık gerilim yaşanıyor.

Birleşmiş Milletlerin Kore Savaşı'nın ardından 1953'te Seul ve Pyongyang'ın Sarı Deniz'deki yetki alanlarını belirlemek için çizdiği Kuzey Sınır Hattı, taraflar arasındaki en önemli anlaşmazlıklardan birini oluşturuyor.

Kuzey Kore, 38. paralel boyunca uzanan 200 kilometrelik hattın tek taraflı olarak çizildiğini ve Sarı Deniz'e çıkışının sınırlandığını ileri sürerek, kara sularını 12 mile çıkarmaya çalışıyor. Güney Kore ise Pyongyang'ın talebine karşı çıkıyor.

Sarı Deniz'deki gerilim, 26 Mart 2010'da Güney Kore donanmasına ait "Cheonan" savaş gemisinin batmasıyla tırmanışa geçmişti.

Seul, 46 Güney Koreli denizciye mezar olan geminin Kuzey Kore'ye ait denizaltıdan atılan torpidoyla vurulduğunu ileri sürmüş, Pyongyang ise iddiaları reddetmişti.