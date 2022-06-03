Haber Giriş: 3 Haziran 2022 Cuma 13:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güney Kore, COVID-19 aşısı olmayan ziyaretçiler için karantinayı kaldıracak
[Fotoğraf: Reuters]
Güney Kore, COVID-19'a karşı aşı yaptırmayan yabancı turistler için karantinayı kaldıracağını duyurdu.
Yonhap’ın haberine göre, Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo, yaptığı açıklamada, COVID-19 aşısı yaptırmamış kişilere uygulanan 7 günlük zorunlu karantinanın kaldırılacağını duyurdu.
Han, ziyaretçilerin seyahat öncesinde ve Güney Kore’ye vardığında PCR testi zorunluluğunun sürdürüleceğini ifade etti.
Incheon Uluslararası Havalimanı'ndaki kısıtlamaların da 8 Haziran’da kaldırılacağı, uçuşların talep doğrultusunda düzenleneceği bilgisi paylaşıldı.
Etiketler: Güney Kore Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri PCR Testi
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