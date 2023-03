Güney Kore Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yayımlanan rapora göre, ülkede yerli araçlardan çıkarılarak geri dönüşüme girecek batarya miktarı 2030'da yıllık 18 bin ton, 2045'te ise yıllık 416 bin ton seviyesine ulaşacak.

Geri dönüşüm firmalarının 2045'e kadar bu atık bataryalardan 20 bin ton lityum hidroksit, 21 bin ton manganez sülfat, 22 bin ton kobalt sülfat, 98 bin ton nikel sülfatı geri dönüşümle çıkarabileceği tahmin edilen rapora göre, çıkarılan söz konusu lityum hidroksitle, nikel, kobalt ve manganez bazlı yarım milyondan fazla elektrikli araç bataryası üretilebileceği tahmin ediliyor.

Bu atık batarya miktarının Güney Kore'de mevcut batarya üretim kapasitesinin iki katına denk geldiğine dikkat çekilen raporda, ayrıca hükümet ve sanayi çevrelerine atık batarya dönüşümü teknolojilerine yönelik çabaları artırması ve yerli üretimi güçlendirecek stratejiler geliştirmesi çağrısında bulunuldu. Raporda ayrıca geri dönüşümün önemli madenlerde dışa bağımlılığı azaltabileceğine işaret edildi.

Güney Kore geçen yıl bataryalarda kullandığı lityum hidroksitin yüzde 82'ini Çin'den ithal etmişti. Güney Koreli elektrik araç batarya üreticileri firmaları LG Energy Solution Ltd, SK Innovation Co. ve Samsung SDI Co., 2022’de küresel batarya piyasasının yüzde 23,7’sini, Çinli firmalar ise küresel pazar payının yüzde 60’ını elinde tutmuştu.

Söz konusu dönemde küresel elektrikli araç batarya kapasitesi 518 gigavatsaate ulaşmıştı.