Bettel, Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi'ne gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Birçok ülkede TikTok uygulamasına özellikle kamu görevlileri için getirilen kısıtlamalarla ilgili soruya karşılık veren Bettel, ülkesinin TikTok'u yasaklaması için uygulamanın zarar verici olduğuna ilişkin kanıt görmeleri gerektiğini belirtti.

Bettel, "sırf Çin düşmanlığı için Çin'e yüklenmek istemediğini" ifade ederek, "Sadece Çinli olduğu için TikTok'u yasaklamak istemiyorum ancak sorun olduğunu gösteren kanıt olursa yasaklarım." dedi.

Bettel, ayrıca AB kurumlarının görevlilerinin kullandığı cihazlarda TikTok'un neden yasaklandığına ilişkin AB Komisyonundan bilgi istediğini, bunun yanıtını hala beklediğini dile getirdi.

TikTok bazı ülke ve kurumlarda yasaklı

Dünya genelinde 1 milyardan fazla kullanıcısı bulunan Tiktok için "Çin'in casusluk aracı" suçlaması yapılıyor. Bu yüzden bazı ülkeler ve uluslararası kurumlar, güvenlik için sakıncalı buldukları gerekçesiyle Çinli sosyal medya platformu TikTok'un resmi görevlilerin cihazlarında bulunmasına yasak getirmişti.

ABD'de Beyaz Saray, Savunma Bakanlığı, İç Güvenlik Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı dahil birçok devlet kurumu TikTok'u yasaklamıştı.

AB Komisyonu, AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosunda da geçen ay güvenlik endişeleri nedeniyle çalışanlara TikTok yasağı koyulmuştu.

Danimarka Savunma Bakanlığının yanı sıra Belçika Federal Hükümeti ile bölgesel hükümetler, siber güvenlik tedbirleri kapsamında çalışanlarının resmi hizmette kullanılan bilgisayar ve mobil cihazlarda TikTok'u kullanmasına yasak getirmişti.

İngiltere ise 16 Mart'ta TikTok'un kamuya ait telefon ve diğer elektronik cihazlarda kullanımının derhal yasaklanacağını duyurmuştu.