İngiltere Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, politika faizi 25 baz puan artırılarak yüzde 4’ten yüzde 4,25 seviyesine yükseltildi.

Söz konusu faiz artışı son 14 yılın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Bankanın açıklamasında enflasyonun yüzde 2 hedef seviyesine düşürülebilmesi amacıyla para politikası faizinin artırılması yönünde adım attığına vurgu yapıldı.

Bankanın PPK tutanaklarında ise faiz artırım kararı, kurulun yedi üyesinin desteği ile alındı; iki üye ise politika faizinin sabit tutulması yönünde oy kullandı.

Tutanaklarda bankanın küresel büyüme beklentisinin bir önceki kurul toplantısında tahmin edildiğinden daha güçlü olmasının öngörüldüğü, gelişmiş ekonomilerin çoğunda ise çekirdek enflasyon verilerinin yüksek seyrettiği bilgisi verildi.

Bankanın tutanaklarında finansal piyasalarda ABD’de Silikon Vadisi Bankası’nın iflas etmesi, UBS’in Credit Suisse’i satın alması gibi büyük ve oynaklık yaratan bazı gelişmelerin yaşandığı, bunlara rağmen devlet tahvil getirilerinin ve varlık risk fiyatlarının büyük oranda değişmediği vurgulandı.

Bankanın tutanaklarında, “İngiltere’nin bankacılık sistemi sağlam sermaye ve güçlü likidite pozisyonunu muhafaza ediyor. (Bankacılık sistemi) daha yüksek faiz oranları dönemi de dahil çok çeşitli ekonomik senaryolarda ekonomiyi desteklemeye devam edebilmek için iyi bir konumdadır.” ifadeleri kullanıldı.

Bankanın tutanaklarında, İngiliz ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreği için bir önceki PPK toplantısında daralma yönünde yapılan tahminin yüzde 0,4 olarak güncellendiği bilgisi verildi.