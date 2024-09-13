Parçalı Bulutlu 30.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.09.2024 14:35

Güney Kore, askeri tesislerde kullandığı Çin yapımı gözetleme kameralarını kaldırdı

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore sınırına yakın üsler de dahil çeşitli askeri tesislere yerleştirilen bin 300'den fazla gözetleme kamerasını Çin yapımı olduğunun fark edilmesinin ardından kaldırdı.

Güney Kore, askeri tesislerde kullandığı Çin yapımı gözetleme kameralarını kaldırdı
[Fotograf: Reuters]

Yonhap'ın haberine göre, ismi açıklanmayan askeri yetkili, temmuz ayı sonlarında askeri ve istihbarat yetkilileri tarafından yürütülen incelemelerde Güney Koreli şirketten tedarik edilen gözetleme kameralarının Çin'de üretildiğinin belirlendiğini bildirdi.

Yetkili, "Kameraların Çin sunucusuna bağlanarak kaydedilen görüntüleri harici olarak iletebilecek şekilde tasarlandığı tespit edildi ancak hiçbir veri sızdırılmamıştır" ifadesini kullandı.

Güvenlik endişesi nedeniyle bin 300'den fazla Çin yapımı gözetleme kamerasının kaldırıldığı bilgisini paylaşan yetkili, bunların yerli yapım ekipmanlarla değiştirildiğine işaret etti.

Yetkili, güvenlik kameralarının Kuzey Kore sınırını izlemek amacıyla değil askeri eğitim alanları ve üs çitleri için kullanıldığına dikkati çekerek tedarikçi firmanın ekipmanların menşe ülkesini gizlediğinden şüphelenildiğini ve ordunun bu şirkete karşı yasal işlem başlatmayı değerlendirdiğini bildirdi.

ETİKETLER
Çin Güney Kore Kuzey Kore
Sıradaki Haber
İngiltere, Rusya'nın casusluk suçlamalarını reddetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:36
Narin'in babasından ilk açıklama
15:34
Blinken, İsrail'in okula yaptığı saldırının ateşkese ulaşmanın aciliyetini gösterdiğini bildirdi
15:27
Yıldız Sarayı, çarşamba günleri ziyarete kapalı olacak
15:21
"Kargonuz tutanaksız teslim edildi" diyerek dolandırdı
15:16
Avustralya'da demans vakalarının 2058 yılına kadar iki katın üstüne çıkacağı öngörülüyor
15:15
Uluslararası Kriz Grubu: Gaspçı İsraillilerin şiddeti tüm zamanların en yüksek seviyesinde
Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilere sıcak yemek yardımı
Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilere sıcak yemek yardımı
FOTO FOKUS
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 19 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 19 terörist etkisiz hale getirildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ