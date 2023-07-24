Güney Kore, 108 kıyıdan alınan deniz suyuna "acil radyasyon testleri" yapmaya başladı

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Okyanus ve Balıkçılık Bakan Yardımcısı Park Sung-hoo, düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki 108 kıyı bölgesinden "radyasyon" testleri için numune topladıklarını kaydetti.

Bu örneklere radyasyon seviyelerini ölçmek için "acil radyasyon testleri" yapmaya başladıklarını belirten Park, söz konusu örneklerin 75'inin Jeju Adası da dahil ülkenin doğu, batı ve güney kıyılarından, kalan 33'ünün ise daha uzak bölgelerden alındığını belirtti.

Hızlı analiz yöntemleri kullanılacak

Park, radyasyon testlerinin belirlenen her bir noktada düzenli olarak ayda iki veya üç defa yapılacağını söyleyerek, normal şartlarda kullandıkları iki aydan fazla süren inceleme yöntemleri yerine daha hızlı sonuç alınan "hızlı analiz yöntemini" kullanacaklarını açıkladı.

Söz konusu testlerin sonuçlarının yaklaşık 4 günde alınabileceğini ifade eden Park, sonuçları çıktığı gibi açıklayacaklarını kaydetti.

Japonya'nın Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nden radyoaktif özellikli atık suyu denize tahliye edeceğini açıklaması bölgede endişelere yol açmıştı.