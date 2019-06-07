Güney Kıbrıs Rum Kesiminde Rum milli muhafız ordusunda subay olarak görevli seri katil Nikos Metaksas, tümü yabancı kökenli 7 kadın ve bir kız çocuğunu öldürdüğünü itiraf etmesinin ardından, arama çalışmaları kapsamında Mitsero madenindeki ‘Kırmızı Göl' olarak bilinen yerde 6'ncı cesede daha ulaşıldı.

Rum polisi, Kırmızı Göl’de dalgıçlar tarafından yapılan arama çalışmalarında, içerisinde ceset bulunan üçüncü valizi tespit ettiklerini duyurdu.

Bulunan valizin içerisindeki cesedin, 29 yaşındaki Maricar Valtez’e ait olduğu belirtiliyor. 6 yaşındaki Sierra ise hala kayıp iken Kırmızı Göl'de bulunan ceset sayısı 3 olarak belirtildi.

Seri katil Nikos Metaksas, kadınları ve çocuğu öldürdükten sonra bavula koyduğunu ve üç cesedi göle attığını itiraf etmiş ve bavulların dibe batması için de cesetlerin yanına taş yüklediğini söylemişti.

'Böyle bir zulüm görmedim'

Olay yerinde açıklama yapan Rum Polis Genel Müdürü Kipros Mihailidis, kariyerinde bu tür zulümlerle hiç karşılaşmadığını söyledi. Mihalidis, cesedin bulunması sırasında da Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'e bilgi verdi.

Mihalidis, daha önceki açıklamalarında da, "Kurbanların ailelerinden samimi şekilde büyük bir özür diliyorum. Üzüntülerimi ve öfkemi ifade etmek istiyorum. Savunmasız ve masum ruhları korumakta başarısız olduk" demişti.

Kıbrıs Rum Kesimi'nde ortaya çıkan seri cinayetler sonrasında Kıbrıs Rum Adalet Bakanı Ionas Nicolaou görevinden istifa etmişti. Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis de; Polis Genel Müdürü Müdürü Zacharias’i görevden almıştı.

Kaynak: İHA