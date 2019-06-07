Google'ın, Çinli teknoloji şirketi Huawei ile yaptığı bazı işleri askıya almasının ardından bir hamle de sosyal medya devi Facebook'tan geldi.

Reuters'a açıklama yapan Facebook yetkilisi, "Halihazırda Huawei telefonları olan müşteriler uygulamaları kullanabilecek ve güncellemeleri alabilecekler. Ancak yeni Huawei telefonlar, artık önceden yüklenmiş olan Facebook, WhatsApp ve Instagram uygulamalarına sahip olamayacak" dedi.

Teknoloji şirketleri Huawei'ye sırtını dönüyor

Google'ın yanı sıra Intel, Broadcom, Qualcomm ve Xilinx gibi ABD'li dev teknoloji şirketlerinin de Huawei'yle olan ilişkilerini askıya aldıkları ve ürün tedariki sağlamayacakları kaydedilmişti.

Ayrıca bazı haberlerde Almanya merkezli çip üreticisi Infineon Technologies’in Huawei’ye yapılan teslimatları durduracağı iddia edilmişti.

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan şirketlerinin ulusal güvenlik riski teşkil eden firmalara ait telekomünikasyon ekipmanlarını kullanmalarını yasaklayan kararnameyi imzalamıştı. Ticari kara listeye Huawei de eklenmişti.

5G yarışında en ön sırada

Çin'in Silikon Vadisi olarak bilinen Şenzen kentinde 1987’de 21 bin yuan sermaye ile eski bir subay olan Ren Zhengfei tarafından kurulan Huawei, dünyanın en büyük telekomünikasyon ürünleri ve hizmeti sağlayıcısı olmasının yanı sıra en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi konumunda.

Akıllı telefon satışlarında ABD'li Apple'nin pazar payını ele geçirmeye devam eden Huawei, dünyada telekomünikasyon sektörünü çok daha üst düzeye taşıyacak 5G teknolojisinde de küresel yarışın en ön sırasında yer alıyor.

Çin'in telekomünikasyon firmalarına yaptırımlar getiren ve ABD'li firmaların kritik iletişim ağlarında Çin malı ekipman kullanmalarını tamamen yasaklayan Trump yönetimi, "ciddi bir ulusal güvenlik meselesi" olarak gördüğü bu konuda müttefiklerinden de aynı tutumu bekliyor.

Japonya, Avustralya ve Yeni Zelanda, dünyanın en büyük telekomünikasyon ekipmanı üreticisi olan Huawei'nin 5G ağları ile ilgili ihalelere girmesini yasaklarken, halihazırda 3G ve 4G ağlarında Huawei ile çalışmakta olan Avrupa ülkelerinden de değişik sesler geliyor.

Kaynak: Reuters