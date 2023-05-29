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Dünya
DHA 29.05.2023 13:50

Güney Çin Denizi'nde 2 antik gemi enkazı keşfedildi

Güney Çin Denizi’nin kuzeybatısında, iki ticari gemi batığında 100 bin parçadan oluşan porselenler ve işlenmiş kütükler keşfedildi. Çinli yetkililer, yeni keşfin İpek Yolu'nun deniz bölümü hakkında önemli ipuçları sağlayacağını belirtiyor.

Güney Çin Denizi'nde 2 antik gemi enkazı keşfedildi
[Fotograf: DHA]

Çin Devlet Kültürel Miras İdaresi, su altı arkeoloji çalışmaları kapsamında çığır açıcı iki büyük keşif yapıldığını duyurdu.

Çin resmi kaynaklarının duyurduğu 2 antik gemiye ilişkin keşifler, on binlerce metrekarelik alana yayılıyor.

Ming hanedanının Çin'i yönettiği 15’inci yüzyılın sonlarına ve 16’ncı yüzyılın başlarına (1506-1521) tarihlenen ağır yüklü iki ticari gemiye ait olan antik kalıntılar yaklaşık 100 bin parçadan oluşuyor.

Porselenler ve devasa fırın kalıntıları bulundu

Kalıntıların birinci sınıf arkeolojik öneme sahip olduğunu duyuran Ulusal Kültürel Miras İdaresi, Çin'i diğer Asya ülkeleri ve ötesine bağlayan eski ticaret yolu olan İpek Yolu'nun deniz bölümü hakkında da önemli ipuçları elde edecekleri bilgisini paylaştı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Güney Çin Denizi’nin kuzeybatı yamacında bulunan gemilerden birinin ihracat amaçlı kullanılan kargo gemisi olduğu düşünülüyor. İhracat gemisinde porselen eşyalar, porselenlerin yapımında kullanılan devasa fırın kalıntıları (Jingdezhen ve Longquan fırını), kaseler, tabaklar, kavanozlar ve şişeler bulundu.

Çin Denizi’nin derinliklerinde keşfedilen diğer gemide ise çok sayıda kütük ve az sayıda kilden yapılmış kaplara ve yine porselen eşya kalıntılarına rastlandı.

Kütüklerin Trabzon hurması ağacına ait olduğu belirlendi

Düzgün bir şekilde istiflenmiş ve işlenmiş, benzer boyutlardaki kütüklerin, Diospyros, abanozgiller familyasından Trabzon hurması ağacına ait olduğu belirtildi. Enkazda bulunan çok sayıda kütüğün Çin'in denizaşırı ticaret alışverişlerinde ithal edilen önemli ürünler olduğu saptandı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

İki gemi enkazının benzer yaşta olduğu aralarında on deniz milinden biraz fazla mesafe bulunduğu belirtildi. Çin'de ilk kez aynı deniz alanında seyreden antik gemiler bulundu. Bu da bu rotanın önemini ve Deniz İpek Yolu'nun iki yönlü akışının derinlemesine incelenmesine yardımcı olması açısından büyük önem taşıyor.

Çinli yetkililer batık gemilere ilişkin ayrıntılı incelemeler yapabilmek adına 1 yıllık eylem planı hazırladığını da açıkladı. Buna göre batıkların bulunduğu bölgeyi tespit etmek ve temsili kalıntılar ile deniz tabanındaki toprak örneklerini çıkarmak için insanlı derin dalış gemileri üç aşamadan oluşan düzenli bir çalışma yürütecek. Devlet Kültürel Miras İdaresi Arkeoloji Bölümü Direktörü Yan Yalin, keşfin Çin'in denizcilik tarihine çığır açıcı katkılarda bulunduğunu söyledi.

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Aybüke Yalçın
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