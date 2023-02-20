Ekibi karşılayan Türkiye'nin Cape Town Başkonsolosu Sinan Yeşildağ, depremlerin hemen ardından Türkiye'ye giden Güney Afrikalı yardım kuruluşu Gift of the Givers'a bağlı 8 kişilik arama kurtarma ekibinin ülkeye döndüğünü söyledi.

Yeşildağ, ekibin Cape Town Uluslararası Havalimanı'nda Türk ve Güney Afrikalılardan oluşan kalabalık bir grup tarafından çiçekler ve alkışlar eşliğinde karşılandığını belirtti.

Başkonsolos Yeşildağ, Western Cape Eyaleti Başbakanı Alen Winde'nin de arama kurtarma ekibini karşılayanlar arasında olduğunu aktardı.

Güney Afrikalı ekip, Hatay şehrindeki arama kurtarma faaliyetlerine katılmıştı.